Мэй обсудила с Трампом новые данные об отравлении Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с президентом США Дональдом Трампом информацию об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра. Разговор состоялся вечером 4 сентября.

Полиция Великобритании 5 сентября заявила, что к отравлению Скрипалей причастны двое россиян — Александр Петров и Руслан Боширов. Мэй сказала, что подозреваемые были офицерами ГРУ.

После публикации их фотографий, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что снимки и имена подозреваемых «ничего не говорят» и призвала Великобританию отказаться от «информационных манипуляций». Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что в Кремле не понимают, какого рода сигнал посылают из Лондона. «Это не данные, а непонятно что», — заявил он.