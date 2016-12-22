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Мэй обсудила с Трампом новые данные об отравлении Скрипалей
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Мэй обсудила с Трампом новые данные об отравлении Скрипалей
Отравление Скрипалей, 16:34
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Мэй обсудила с Трампом новые данные об отравлении Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с президентом США Дональдом Трампом информацию об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра. Разговор состоялся вечером 4 сентября.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Полиция Великобритании 5 сентября заявила, что к отравлению Скрипалей причастны двое россиян — Александр Петров и Руслан Боширов. Мэй сказала, что подозреваемые были офицерами ГРУ.

После публикации их фотографий, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что снимки и имена подозреваемых «ничего не говорят» и призвала Великобританию отказаться от «информационных манипуляций». Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что в Кремле не понимают, какого рода сигнал посылают из Лондона. «Это не данные, а непонятно что», — заявил он.

Теги: Великобритания , Сергей Скрипаль , Тереза Мэй , Дональд Трамп
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Мэй назвала подозреваемых в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ Политика
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