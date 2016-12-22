«Росгосстрах» не будет отзывать иск к «РГС Жизнь» после смены названия

Компания «Росгосстрах» не будет отзывать иск к «РГС Жизнь» на 116,5 млрд руб. из-за товарного знака после смены названия страховщика. Об этом заявил журналистам председатель совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов, сообщает корреспондент РБК.

«Переименование «РГС Жизнь» часть вопросов снимает, но только часть. То, что «РГС Жизнь» сменила название — мы рассматриваем это как позитивное действие, поскольку не будет дальнейшего использования бренда и не будет у клиента в голове смешения, но одновременно сам судебный иск был еще и по поводу использования бренда в предыдущее время», — сказал Задорнов.

«Росгосстрах» подал иск к «РГС Жизнь» на сумму 116 млрд руб. в начале июня. Истец​ считает, что «РГС Жизнь» использовала товарный знак «не на рыночных условиях». В «РГС Жизнь» утверждали, что использовали бренд на законных основаниях, а сумма исковых требований необоснованна. С 3 сентября «РГС Жизнь» официально сменила название и продолжит работу как «Капитал Лайф». В «Росгосстрахе» заявляли РБК, что приветствуют ребрендинг «РГС Жизнь».

Ранее владельцем «РГС Жизнь» считался Алхас Сангулия, давний партнер и друг бывшего основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова. ​Хачатуров продал ему страховщика жизни в конце 2016 года. «РГС Жизнь» не вошла в периметр сделки по продаже страхового бизнеса Хачатурова банку «ФК Открытие», а также не попала под санацию ЦБ в августе 2017 года. В апреле 2018 года президент футбольного клуба ЦСКА, бизнесмен Евгений Гинер заявил, что с ноября 2015 года контролирует «РГС Жизнь». По его словам, он еще в октябре 2017 года рассказал об этом Задорнову и больше никаких переговоров с ним не вел. В ЦБ утверждают, что до апреля 2018 года ничего не знали о том, что Гинер контролирует «РГС Жизнь». Хачатуров позже уточнял, что передал Гинеру права на «РГС Жизнь» на основании deed of trust (трастовый договор, передача прав собственности) в рамках английского права.