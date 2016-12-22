ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,60 67,57 EUR Нал. 80,22 79,12 USD Бирж. 68,18 +0,23 EUR Бирж. 79,60 +0,02 USD ЦБ. 68,15 +0,75 EUR ЦБ. 79,56 +0,80 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6970,39 -103,81 IMOEX 2349,93 +0,06% RTSI 1085,85 +0,08% Brent 77,41 +1,18% DJIA 26124,57 +0,23% Nasdaq 8109,69 +0,99%
Суд арестовал принадлежащие НПФ «Будущее» акции «Росгосстраха» на ₽7 млрд
Лента новостей
Как циклическая экономика решает проблему пластикового мусора 11:13, Партнерский материал Опубликовано видео испытаний новой российской противоракеты 11:08, Политика Суд арестовал принадлежащие НПФ «Будущее» акции «Росгосстраха» на ₽7 млрд 10:52, Бизнес В Лиге чемпионов определились все возможные соперники «Локомотива» и ЦСКА 10:47, Спорт Фабрика сказок: как студия CGF стала партнером Тимура Бекмамбетова 10:44, Технологии и медиа Цифровая нога: можно ли заработать на виртуальной примерочной для обуви 10:43, Свое дело Майнить в России станет выгоднее: РАКИБ предложила снизить налоги 10:37, Крипто Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 10:33, РБК и Сбербанк «Умер гордым американцем»: прощание с Джоном Маккейном. Фоторепортаж 10:31, Фотогалерея  В США призвали переосмыслить оборону с учетом возможностей России и Китая 10:23, Политика Цифровые убытки: cколько денег теряет бизнес из-за киберпреступников 10:07, РБК и Microsoft Производитель пылесосов построит завод для испытаний беспилотных машин 09:57, Технологии и медиа Осужденный за экстремизм журналист РБК Соколов освободился из колонии 09:53, Общество Американцы готовы покупать: как это скажется на акциях торговых сетей 09:40, Quote Forbes опубликовал свой первый рейтинг самых влиятельных россиян 09:39, Общество Алексей Кашаев — РБК: «Компании, не внедряющие инновации, уйдут с рынка» 09:35, РБК и Schneider Electric В Тихом океане затопили грузовой корабль «Прогресс МС-08» 09:23, Технологии и медиа В России разрешили использовать простую электронную подпись для госуслуг 09:22, Общество Трамп потребовал оценить законность действий ФБР по «российскому досье» 09:18, Политика Венецианский кинофестиваль—2018: церемония открытия 09:08, Стиль Из-за обрушения литейной печи в Брянске пострадали пять человек 09:05, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 08:51, РБК и Сбербанк Усманова и Алекперова наградили орденами «Эл юрт хурмати» и «Дустлик» 08:45, Общество В США освободили из тюрьмы одного из фигурантов дела о теракте в Бостоне 08:36, Общество 7 самых распространенных причин, из-за которых судятся соседи 08:34, Недвижимость ВМС США изъяли более 1 тыс. единиц оружия с парусника у берегов Йемена 08:25, Политика Медведев поменял структуру руководства Фонда кино 08:17, Общество Доля новостроек на рынке ипотеки достигла минимума 08:00, Финансы
Суд арестовал принадлежащие НПФ «Будущее» акции «Росгосстраха» на ₽7 млрд
Бизнес, 10:52
0
Суд арестовал принадлежащие НПФ «Будущее» акции «Росгосстраха» на ₽7 млрд

Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка арестовал акции «Росгосстраха» на 7 млрд руб., которые принадлежали НПФ «Будущее» бизнесмена Бориса Минца. Об этом свидетельствуют данные электронной картотеки суда.

В постановлении отмечается, что арест на акции наложен в пределах суммы исковых требований к «Будущему» в размере около 8,3 млрд руб.

Промсвязьбанк с января оспаривает сделки, проведенные НПФ «Будущее» и пенсионными фондами «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых на 16,5 млрд руб. По договорам три пенсионных фонда вышли из капитала банка за день до его санации.

«Ведомости» узнали о готовящейся смене владельца НПФ «Будущее»
Бизнес

Банк намеревался добиться в суде запрета на возврат депозитов НПФ «Будущее» на 12,5 млрд руб., однако суд отказал кредитной организации. В июне суд также отклонил апелляционную жалобу банка, передавал ТАСС.

Теги: НПФ «Будущее» , «Росгосстрах» , Арбитражный суд Москвы , Акции
Главное
Forbes опубликовал свой первый рейтинг самых влиятельных россиян Общество
Материалы по теме
ФГ «Будущее» впервые подтвердила переговоры о смене владельца ее НПФ Бизнес
Два НПФ Бориса Минца подали иск к O1 Group на 5,8 млрд руб. Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter