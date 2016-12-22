Суд арестовал принадлежащие НПФ «Будущее» акции «Росгосстраха» на ₽7 млрд

Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка арестовал акции «Росгосстраха» на 7 млрд руб., которые принадлежали НПФ «Будущее» бизнесмена Бориса Минца. Об этом свидетельствуют данные электронной картотеки суда.

В постановлении отмечается, что арест на акции наложен в пределах суммы исковых требований к «Будущему» в размере около 8,3 млрд руб.

Промсвязьбанк с января оспаривает сделки, проведенные НПФ «Будущее» и пенсионными фондами «Сафмар» и «Доверие» семьи Гуцериевых на 16,5 млрд руб. По договорам три пенсионных фонда вышли из капитала банка за день до его санации.

Банк намеревался добиться в суде запрета на возврат депозитов НПФ «Будущее» на 12,5 млрд руб., однако суд отказал кредитной организации. В июне суд также отклонил апелляционную жалобу банка, передавал ТАСС.