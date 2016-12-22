В ДНР заявили о подготовке 12 тыс. украинских военных к наступлению

Украинские военные подготовили ударную группировку численностью свыше 12 тыс. человек для наступления в Донбассе, сообщил РБК замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«По разведданным, планируются удары. Это все мариупольское направление», — сказал Басурин.

«Мы не комментируем заявления разного рода незаконных формирований и маргиналов, которые нарисовали себе погоны шариковой ручкой», — заявили РБК в Операции объединенных сил (ООС) Украины.

РБК направил запрос в управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

После гибели главы ДНР Александра Захарченко в результате взрыва в кафе 31 августа, Басурин заявил, что украинские военные начали перемещать свою технику вдоль линии соприкосновения сторон. В ООС тогда сказали РБК, что техника не покидала своих позиций.

Позже в оперативном командовании ДНР сообщили, что, по данным источников в штабах ООС и оперативно-тактической группы «Восток», Киев может начать наступление 14 сентября. Представитель ООС в беседе с РБК опроверг эту информацию.

Накануне, 3 сентября, в ДНР сообщили, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) подписало распоряжение о подготовке к наступлению. «По информации из штаба ООС, этот документ является настоящим. Все это является очередными доказательствами подготовки украинского режима к попытке оккупации юга нашей республики», — сказал тогда Басурин. Кроме того, он рассказал, что Украина привела в высшую степень боеготовности несколько своих подразделений на мариупольском направлении.