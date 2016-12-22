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В ДНР обвинили Киев в подготовке к наступлению
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В ДНР обвинили Киев в подготовке к наступлению
Украинский кризис, 16:49
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В ДНР обвинили Киев в подготовке к наступлению

Командование Вооруженных сил Украины выпустило распоряжение о подготовке к началу наступления в Донбассе, заявил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, сообщает «РИА Новости».

По его словам, в социальных сетях распространяют распоряжение, подписанное главой штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе. В документе говорится о подготовке мероприятий и режиме секретности во время приготовлений к наступлению.

«По информации из штаба ООС, этот документ является настоящим. Все это является очередными доказательствами подготовки украинского режима к попытке оккупации юга нашей республики», — сказал Басурин.

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Он добавил, что по данным разведки ДНР, Украина привела в высшую степень боевой готовности несколько своих подразделений на Мариупольском направлении, сообщает «Донецкое агентство новостей». Басурин также заявил, что военнослужащие ДНР начали получать СМС-сообщения с призывом сложить оружие и покинуть свои позиции.

«Безусловно, данные попытки украинских оккупантов не принесут никаких результатов», — сказал Басурин, подчеркнув, что силы ДНР полностью контролируют обстановку на линии соприкосновения сторон.

31 августа глава ДНР Александр Захарчено погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка. В тот же день Басурин заявил, что военные ДНР зафиксировали перемещения украинских войск вдоль линии соприкосновения. Представитель пресс-центра ООС Алексей Тригуб сказал РБК, что украинская техника не покидала своих позиций.

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Позже Басурин заявил, что источники ДНР в штабах ООС и оперативно-тактической группы «Восток» предупредили, что Украина 14 сентября может начать наступление в Донбассе. Представитель ООС в беседе с РБК назвал слова Басурина ерундой и заявил, что информация о подготовке к наступлению не соответствует действительности.

Теги: Эдуард Басурин , Уукраина , Донбасс
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