Украина опровергла подготовку к наступлению в ДНР

Представитель Операции объединенных сил (ООС) Украины заявил, что слова замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина о подготовке украинских войск к наступлению 14 сентября не соответствуют действительности. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

«Это абсолютная ерунда. Об этом речь идет еще со вчерашнего вечера. Это не соответствует действительности», — заявил РБК представитель ООС. На вопрос о том, что возможной датой наступления может стать 14 сентября, в ООС заявили: «Это лучше спросить у Басурина, откуда у него такие идеи, мысли и даты».

Ранее Басурин заявил, что источники ДНР в штабах Операции объединенных сил Украины и оперативно-тактической группы «Восток» заявили, что наступление украинских войск может начаться 14 сентября, передает «Донецкое агентство новостей». Он также рассказал, что информация о подготовке сил Украины к наступлению подтверждается данными, которые в ДНР получили со сбитых ранее украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Мы фиксируем стягивание тяжелой техники и артиллерийского вооружения на границу оккупированной Донецкой области в районе н.п. Розовка. Личный состав подразделений получает боеприпасы и снаряжение, а также проводит обслуживание техники перед выполнением боевой задачи», — сказал он.

Басурин заявил, что в ДНР готовы к любому развитию ситуации, в том числе к началу контрнаступления в случае, если территорию республики атакуют украинские военные.

Накануне, 31 августа, в результате взрыва в кафе в Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко. Всего во время инцидента пострадали 11 человек. Власти республики заявили, что подозреваемых в организации покушения задержали и они признались в связях с Киевом. Советник убитого лидера ДНР Александр Казаков назвал силы специальных операций Украины заказчиками преступления. Киев отрицает свою причастность, по версии Службы безопасности Украины, Захарченко мог быть убит в ходе «криминальных разборок» или же ликвидирован российскими спецслужбами. В Кремле назвали убийство главы ДНР провокацией, которая приведет к негативным последствиям.

Вскоре после взрыва власти ДНР заявили, что украинские войска начали активные перемещения вдоль линии соприкосновения сторон, вооруженные формирования республики были подняты по тревоге и переведены в высшую степень боеготовности. Аналогичные меры приняли и в соседней самопровозглашенной Луганской народной республике. В ВСУ информацию о перемещениях войск опровергли.