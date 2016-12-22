В Минобороны сообщили о попытке прорыва боевиков в Сирии из Идлиба в Хомс

Боевики из запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» пытаются из сирийской провинции Идлиб прорваться в северную часть провинции Хомс, используя террористов-смертников и ударные беспилотники. Об этом заявили в Центре примирения враждующих сторон в Сирии, сообщается на сайте Минобороны.
Кроме того, террористы нападают на правительственные войска Сирии в провинции Латакия. «Подразделения сирийских правительственных войск вынуждены предпринимать соответствующие меры воздействия с целью стабилизации обстановки в регионе», — указали в Центре примирения.
В начале июня агентство SANA сообщало, что сирийские военные с авиабазы Т4 в Хомсе отразили ракетный обстрел. Нападение произошло одновременно с атакой боевиков на город Даръа на юго-западе Сирии, где правительственные войска проводили антитеррористическую военную операцию.