Российские миллиардеры стали богаче на $13,9 млрд с начала года

Состояние 24 российских миллиардеров за январь—июль 2018 года увеличилось на $13,956 млрд. Об этом свидетельствуют данные ежедневно обновляющегося Bloomberg Billionaires Index.
Самым богатым россиянином, согласно данным агентства, является владелец «Силовых машин» и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $20,4 млрд. Он занимает 44-ю строчку в мировом рейтинге и с начала года прибавил к своему состоянию $675 млн. Следом за ним, на 45-м месте, идет председатель совета директоров группы НЛМК (основной актив — Новолипецкий металлургический комбинат) Владимир Лисин: его состояние на 1 августа равняется $20,3 млрд, за полгода он заработал $2,24 млрд.
Третьим среди россиян и 46-м в общемировом рейтинге идет предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон с $19 млрд. Также в Bloomberg Billionaires Index вошли президент «Норникеля» Владимир Потанин (55-й в мировом рейтинге, $18,5 млрд), у него был зафиксирован убыток размером $448 млн. Крупнейший бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко (68-е место, $15,9 млрд) нарастил свой капитал на $2,13 млрд, председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (76-е место, $15,5 млрд) потерял за полгода $699 млн.
Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (76-я строчка, $15,5 млрд) прибавил к своему состоянию $2,91 млрд. Основатель USM Holdings Алишер Усманов (89-е место, $14,6 млрд) заработал с января $102 млн, Роман Абрамович (92-е место, $14,1 млрд) — $1,59 млрд, Михаил Фридман (96-я строчка, $13,7 млрд), напротив, потерял $578 млн.
Состояние совладельца НОВАТЭКа Геннадия Тимченко увеличилось на $2,46 млрд, до $13,6 млрд, обеспечив россиянину 99-е место в мировом рейтинге. Также в список Bloomberg вошли Михаил Прохоров (плюс $429 млн, $11,8 млрд, 116-е место), экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев (плюс $179 млн, $10,8 млрд, 135-е место), совладелец Альфа-банка Герман Хан (минус $325 млн, $9,38, 157-е место), основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников (плюс $801 млн, $9,23 млрд, 161-е место), Алексей Кузьмичев (минус $418 млн, $6,95 млрд, 230-е место), Леонид Федун (плюс $1,2 млрд, $6,29 млрд, 259-е место), Александр Абрамов (плюс $634 млн, $6,18 млрд, 266-е место), Петр Авен (плюс $183 млн, $5,95 млрд, 281-е место), Искандер Махмудов (минус $566 млн, $5,91 млрд, 283-е место), Сергей Галицкий (минус $833 млн, $4,69 млрд, 403-е место), Андрей Гурьев (минус $595 млн, $4,07 млрд, 478-е место), Андрей Козицын (минус $351 млн, $4 млрд, 49-е место) и Сергей Попов (нулевой прирост за полгода, $3,95 млрд, 500-е место в мировом рейтинге).