Корейские СМИ заметили двухнедельное отсутствие Ким Чен Ына на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение 15 дней. Об этом сообщило «Ренхап».

По данным агентства, в период с конца июля по конец августа лидер КНДР посетил 30 хозяйственных объектов. Последний раз информация о деятельности Ким Чен Ына появлялась в северокорейских СМИ более двух недель назад, когда он был на фабрике медицинского оборудования и присутствовал на похоронах экс-министра народных вооруженных сил Северной Кореи Ким Ён Чхуна 21 августа.

Как отмечает агентство, отсутствие северокорейского лидера привлекло внимание, так как в воскресенье, 9 сентября, будет отмечаться 70-я годовщина основания КНДР. Как пишет «Ренхап», Ким Чен Ын мог сконцентрироваться на дипломатических стратегиях на фоне отсутствия подвижек в переговорах с США. Также под вопросом оказалась встреча Ким Чен Ына со спецпредставителями Сеула, которые должны посетить Пхеньян 5 сентября.

При этом 2 сентября бывший министр культуры России Михаил Швыдкой сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

В конце августа аналитический центр 38 North сообщил со ссылкой на снимки спутников, что Северная Корея приостановила демонтаж испытательного ракетного полигона Сохэ. В центре отметили, что работы были приостановлены с 3 августа. О том, что КНДР начала демонтировать объекты на Сохэ, сообщалось в конце июля. Тогда утверждалось, что у крытой рельсовой установки была разобрана крыша, а также демонтирована часть пусковой установки.