Трамп рассказал о «вероятной» встрече с Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил о том, что он «скорее всего» второй раз встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Скорее всего, мы [встретимся], однако я не хочу комментировать этот вопрос», — сказал он.

Трамп не стал раскрывать возможные даты встречи с главой КНДР и отказался сообщить о деталях проработки новых переговоров.

При этом американский президент подчеркнул, что у него сложились «прекрасные личные отношения» с Ким Чен Ыном. «Я остановил [северокорейские] ядерные испытания. Я остановил [северокорейские] испытания ракет, Япония в восторге. Что произойдет дальше? Кто знает, посмотрим», — заключил Трамп.​

Встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. По результатам первого в истории саммита действующих американского и северокорейского лидеров была подписана декларация о достижении мира на Корейском полуострове.

В начале августа Белый дом рассказал о желании Трампа вновь встретиться с Ким Чен Ыном. Сам Трамп заявил о том, что с нетерпением ожидает новых переговоров с главой КНДР.