Акции Danske Bank упали на 6% после статьи FT о махинациях на $30 млрд

Акции датского Danske Bank упали более чем на 6% после публикации газеты Financial Times о том, что через эстонское отделение банка «утекло» до $30 млрд нерезидентов страны. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Сейчас одна акция банка стоит чуть более 177 датских крон, потеряв 6,37% в цене по сравнению с 189 кронами на предыдущем закрытии торгов.
FT изучила отчет консалтинговой компании Promontory Financial, которая проводила расследование этого дела. Специалисты считают, что махинации со средствами нерезидентов длились с 2007 по 2015 год, «пик» пришелся на 2013 год. Отмечается, что из России и стран бывшего СССР было переведено $30 млрд, хотя изначально объем подозрительных транзакций оценивался в $3,9 млрд.
В середине июля глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал заявление в прокуратуру Эстонии с требованием расследовать дело об отмывании денег в Danske Bank на $9 млрд. Спустя несколько дней было возбуждено уголовное дело.
«Вопрос очень сложный и никакие выводы относительно количества подозрительных клиентов, транзакций и степени потенциального отмывания денег, не могут быть сделаны из каких-либо отдельных фрагментов информации, вырванных из контекста», — указали в банке, передает Reuters. Агентство отмечает, что в 2007–2015 годах Danske Bank мог отмыть до $8,3 млрд через эстонское отделение.