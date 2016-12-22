Кремль после слов Костина припомнил высказывания Джонсона в адрес Путина

Дмитрий Песков отказался комментировать высказывание главы ВТБ в адрес экс-главы британского МИДа, отметив, что никто из представителей властей в Лондоне не приносил российскому президенту извинения за свои слова

Борис Джонсон (слева) (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона долго будет помнить высказывания властей Великобритании, в том числе экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона, в адрес российского лидера Владимира Путина, передает корреспондент РБК.

«У нас в этом плане очень хорошая память. Путину никто извинения не приносил», — заявил Песков.

При этом он не стал комментировать высказывание главы ВТБ Андрея Костина в адрес Джонсона, но присоединился к его высокой оценке главы МИД России Сергея Лаврова.

3 сентября Костин вместе с Лавровым и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым выступал перед студентами в честь начала учебного года. В ходе речи глава ВТБ заявил, что считает Лаврова «нашим всем» во внешней политике. Он также сравнил российского министра с западными коллегами. «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», — сказал Костин. Глава ВТБ добавил, что считает англичан хорошими и умными людьми, но иногда, глядя на них, думает: «Что ж такое-то происходит!»

Впоследствии пресс-служба ВТБ опубликовала заявление Костина, в котором он извинился перед бывшим британским министром. Согласно заявлению, «эмоциональное высказывание» Костина было вызвано глубоким разочарованием, связанным с кризисом в отношениях между Британией и Россией.

В марте Джонсон, комментируя отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, говорил, что решение об атаке с использованием «Новичка» было, скорее всего, принято лично Путиным. В Кремле после этого заявили, что Лондону придется либо предъявить доказательства причастности Москвы, либо принести извинения.

Кроме того, выступая в парламенте в марте, Джонсон согласился с ремаркой лейбориста Айана Остина, что чемпионат мира в России напоминает ему об Олимпиаде 1936 года в Германии. По словам Остина, Адольф Гитлер использовал Игры для того, чтобы улучшить имидж страны. Джонсон назвал это сравнение верным. «Это вызывающая тошноту перспектива думать, что Путин использует это спортивное событие для того, чтобы прославиться», — сказал Джонсон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такие сравнения «недостойны главы дипломатического ведомства европейского государства». Песков назвал высказывание Джонсона «отвратительным».