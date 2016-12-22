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Костин извинился перед Джонсоном за фразу про «уродов»
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Костин извинился перед Джонсоном за фразу про «уродов»
Политика, 20:47
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Костин извинился перед Джонсоном за фразу про «уродов»
Глава ВТБ Андрей Костин извинился перед экс-главой МИД Британии Борисом Джонсоном. В банке высказывание банкира объяснили «глубоким разочарованием» из-за кризиса в отношениях двух стран
Андрей Костин (Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС)

Предправления ВТБ Андрей Костин принес извинения перед бывшим главой МИД Британии Борисом Джонсоном за то, что ранее в понедельник назвал его «уродом». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ, поступившем в РБК.

Борис Джонсон возглавлял МИД Британии во время ​«значительного ухудшения и без того непростых российско-британских отношений». «Эмоциональное высказывание г-на Костина, сделанное им в стенах МГИМО, вызвано глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами, — объяснили в пресс-службе банка. — Однако это не должно являться основанием для грубых публичных высказываний».

Костин приносит Джонсону свои искренние извинения, отмечается в сообщении.

Видео: Телестудия МГИМО / Youtube

Утром Костин вместе с главой МИД Сергеем Лавровым и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым поучаствовал в университетском мероприятии в честь начала учебного года. В своей речи Костин рассказал, что считает Лаврова «нашим всем во внешней политике». «Я считаю, что нам крайне повезло, что у нас такой министр, в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный, министр «нет», министр «да», но то, что надо российской дипломатии», — сказал Костин. Затем банкир привел в сравнение его западных коллег. «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», — обратился Костин к аудитории, которая ответила на эти слова смехом и аплодисментами.

Глава ВТБ отметил, что считает англичан хорошими и умными людьми, но иногда, глядя на них, думает: «Что ж такое-то происходит!»

Борис Джонсон возглавлял британское внешнеполитическое ведомство с 2016 по 2018 год, он покинул правительство в июле из-за расхождений в позициях по Brexit с премьером Терезой Мэй. Борис Джонсон приезжал в Москву в декабре, где участвовал в переговорах с Сергеем Лавровым.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Андрей Костин , Борис Джонсон
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