Предправления ВТБ Костин назвал экс-главу МИД Британии Джонсона «уродом»

Во время выступления в МГИМО в честь начала учебного года предправления ВТБ Андрей Костин рассказал, что считает англичан умными людьми, но, по его словам, иногда, глядя на западных политиков, думает: «Что ж такое-то происходит!».

На выступлении присутствовали глава МИДа Сергей Лавров и ректор университета Анатолий Торкунов. «Сергей Викторович вообще наше все, я считаю, во внешней политике», — заявил Костин, завершая свою речь. «Вот спрашивали оценку. Я считаю, что нам крайне повезло, что у нас такой министр, в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный, министр «нет», министр «да», но то, что надо российской дипломатии», — добавил банкир.

Видео: Телестудия МГИМО / Youtube

Затем он сравнил Лаврова с западными коллегами. «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», — сказал Костин под смех и аплодисменты аудитории. «Да черт с ним, в самом деле. Англичане вообще-то хорошие и умные люди, я очень много с ними сам прожил там, но иногда смотришь и думаешь, что ж такое-то происходит! А смотришь на нашего министра — душа радуется», — заключил глава ВТБ.

Борис Джонсон возглавлял МИД Британии с 2016 по 2018 год. Правительство он покинул в июле из-за разногласий с премьером Терезой Мэй.