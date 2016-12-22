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В ДНР заявили о приезде в Донбасс военнослужащих из США и Канады
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В ДНР заявили о приезде в Донбасс военнослужащих из США и Канады
Политика, 17:55
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В ДНР заявили о приезде в Донбасс военнослужащих из США и Канады

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о переброске иностранных военнослужащих на территорию Донбасса, контролируемую Киевом. Об этом заявил глава пресс-службы вооруженных сил ДНР Данил Безсонов, передает «Интерфакс».

Отмечается, что иностранные военные прибывают в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, которые находятся в районе Урзуфа. По словам Безсонова, также зафиксировано прибытие высокопоставленных военных США и Канады в штаб Объединенной тактической группировки «Восток».

В ДНР считают, что прибывшие иностранные военнослужащие будут принимать участие в планировании и проведении наступления Вооруженных сил Украины.

Накануне министр обороны ДНР Владимир Кононов заявил, что на линии соприкосновения была обнаружена украинская авиация. По его словам, украинская сторона пыталась «спровоцировать» самопровозглашенную республику на нарушения режима прекращения огня.

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31 августа в Донецке в результате взрыва в кафе погиб глава ДНР Александр Захарченко. В этот же день замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в самопровозглашенной республике зафиксировали перемещения украинских войск вдоль линии соприкосновения. По мнению Басурина, это «цепь, которая планировалась как спецслужбами Украины, так и США». Представитель пресс-центра украинской Операции объединенных сил Алексей Тригуб заявил РБК, что никаких передвижений украинской техники не осуществляется, все подразделения находятся на своих позициях.

Теги: ДНР , Донбасс , Украина , военные
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