В Киеве засекретили предложения по прекращению сообщения с Россией

Министерство инфраструктуры Украины засекретило предложения о прекращении железнодорожного сообщения с Россией, пишет агентство «Украинские новости». Издание сообщает, что в редакцию пришел ответ на запрос, согласно которому указанный документ содержит в себе информацию с ограниченным доступом и ему присвоен гриф «Для служебного пользования».

В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Первый заместитель постоянного представителя президента Петра Порошенко в Крыму Изет Гданов заявил, что Украина должна прекратить не только железнодорожное, но и автобусное сообщение с Россией. 16 августа Омелян сообщил, что уже подписал «исторический документ» и теперь в Москву «будут ходить только медведи, как в старые добрые времена».

Министр транспорта России Евгений Дитрих рассказал, что была проведена подготовка к возможной отмене властями Украины железнодорожного и автобусного сообщения между двумя странами. Однако, по его словам, Киев вряд ли пойдет на такие шаги.