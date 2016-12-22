«Роснефть» проведет тендер на 1,3 млрд руб. для двух компаний из США

Заявки на участие в тендере подали Schlumberger и Halliburton. По данным источника РБК, глубины бурения в рамках тендера чуть меньше попадающих под санкции

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Американские нефтесервисные компании Schlumberger и Halliburton подали заявки на участие в тендере «Роснефти» по интегрированному сервису с инженерным сопровождением бурения двух скважин на Восточно-Прибрежном участке шельфа Сахалина. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Максимальная цена договора составляет почти 1,3 млрд руб. «Роснефть» выберет подрядчика 31 октября. Срок бурения скважин — с 1 марта по 12 августа 2019 года.

«Роснефть» получила лицензию на разведку и добычу нефти на Восточно-Прибрежном участке шельфа Сахалина в 2013 году. Площадь участка составляет 56 кв. км, прогнозируемые запасы — 48,6 млн т нефти и 7 млрд куб. м газа.

Источник РБК, близкий к одной из компаний — участников тендера «Роснефти», утверждает, что глубины бурения на шельфе Сахалина на Восточно-Прибрежном участке чуть меньше попадающих под санкции: ограничения действуют в отношении любого бурения на арктическом шельфе и бурения на шельфе с глубиной более 150 м (500 футов). Кроме того, по словам источника, в данном случае речь идет о сервисных работах, в которых не используется оборудование, применение которого при бурении на шельфе в России запрещено санкциями. Это дает обеим иностранным компаниям возможность проводить такие работы без риска получить штраф за невыполнение санкций, считает он.

Согласно данным техзадания, указанного в запросе предложений на бурение скважин по тендеру «Роснефти» на Восточно-Прибрежном участке шельфа Сахалина в Охотском море, бурение предполагается на объективно большей глубине, чем 500 футов, или 152 м. Об этом РБК сообщил руководитель практики разрешения споров юридической фирмы Art De Lex Артур Зурабян, проанализировав техзадание закупки.

Вместе с тем, отметил эксперт, не предполагается собственно поставка оборудования для бурения на такую глубину, планируется лишь предоставление услуг по бурению, а оборудование в собственность структур «Роснефти» не перейдет. Кроме того, с учетом существенного угла бурения не исключено, что вход скважин предполагается до глубины 150 м, что снимает санкционные риски для участников закупки, объяснил Зурабян.

Юрист добавил, что в любом случае с высокой долей вероятности, если победителем будет Schlumberger или Halliburton, они могут запросить прямое разъяснение OFAC на возможность исполнения контракта (либо они могут получить такое разъяснение и на данной стадии).

В середине августа в Минприроды заявили, что антироссийские санкции, направленные на нефтегазовый сектор, затрудняют развитие новых проектов в России, особенно по добыче запасов на шельфах. В конце марта источники РБК сообщали, что итальянская нефтегазовая компания Eni заморозила разработку на шельфе Черного моря вместе с «Роснефтью». По словам главы Роснедр Евгения Киселева, разработка на участке Вал Шатского приостановлена на время действия санкций, пока не появится необходимое технологическое оборудование.

В январе Eni сообщала о приостановке бурения скважины совместно с «Роснефтью» в Черном море из-за ограничений против России. При этом пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщал РБК, что работы идут по плану. В мае источники «Коммерсанта» сообщали об остановке совместных предприятий Eni и «Роснефти» из-за санкций, однако в российской компании опровергли РБК эти сообщения.