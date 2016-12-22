Власти связали отказ развивать «значимые месторождения» газа с санкциями

Минприроды признало, что санкции негативно сказываются на деятельности российских газовых компаний, которые вынуждены отказываться от разработки «значимых месторождений»

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Санкции западных стран против российских нефтегазовых компаний затрудняют развитие новых проектов в стране, особенно тех, которые ведутся на шельфах и направлены на разработку трудноизвлекаемых запасов. Об этом говорится в докладе Минприроды «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов России в 2016‒2017 годах».

Санкции, отмечается в докладе, ограничивают приток зарубежных инвестиций, новых технологий и оборудования в отрасль.

«В период 2016‒2017 годов не введено в эксплуатацию ни одного значимого месторождения, газодобывающие компании сосредоточили внимание на проведении работ по уже действующим проектам», — рассказали в Минприроды.

Ограничительные меры также задерживают ввод в эксплуатацию терминала «Газпрома» по регазификации СПГ в Калининградской области, пояснили в ведомстве. «Его строительство обусловлено необходимостью энергетического обеспечения этого региона», — указывается в докладе. Также из-за санкций сократилась добыча у ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа.

В управлении информации «Газпрома», комментируя РБК доклад Минприроды, заявили, что компания продолжает развивать свои мощности. «Газпром» последовательно развивает добычные и газотранспортные мощности, в первую очередь исходя из потребностей рынка», — заверили в компании.

В конце марта РБК со ссылкой на источники писал, что итальянская Eni заморозила проект с «Роснефтью» на шельфе Черного моря. Руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев отмечал РБК, что геологоразведочная деятельность российской компании на участке Вал Шатского в Черном море приостановлена на время действия санкций, пока не появится необходимое технологическое оборудование.

До этого, в январе, Eni объявила о приостановке бурения скважины с «Роснефтью» в Черном море из-за антироссийских санкций. Пресс-секретарь российской компании Михаил Леонтьев заверял РБК, что работы не останавливались. После этого в итальянской компании пояснили, что глава ее совета директоров Эмма Марчегалья имела в виду то, что Eni постоянно следит за тем, чтобы ее действия не нарушали условия санкций.



В апреле, после введения Минфином США новых санкций против России, глава Eni Клаудио Дескальци заверил, что не планирует выходить из совместных проектов, которые есть у него с «Роснефтью».