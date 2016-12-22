Бутина назвала приемлемыми условия содержания в тюрьме в США

Арестованная в США россиянка Мария Бутина заявила, что считает приемлемыми условия содержания в американской тюрьме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее отца Валерия Бутина.

«Приемлемые условия содержания, нормальное питание, трудности только с временным распорядком. Из-за административной сегрегации у нее режим бодрствования глубокой ночью», — заявил Бутин. Он отметил, что адвокат его дочери просил освободить Бутину из-под стражи. «Ее установки были таковы изначально: она полностью уверена в том, что она невиновна, не нарушала законодательство Штатов. Пока она это не докажет, она оттуда не уедет», — подчеркнул Валерий Бутин.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля. Девушку обвинили в контактах со спецслужбами России, работе на попавшего под американские санкции чиновника и работе иностранным агентом без разрешительной лицензии. Россиянка прибыла в Штаты в 2016 году по студенческой визе. Обвинение настаивает, что Бутина налаживала связь с политиками в США в интересах Кремля. В МИДе России назвали обвинения в адрес Бутиной сфабрикованными. Слушания в суде по делу Бутиной пройдут 10 сентября.