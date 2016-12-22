В Крыму отреагировали на статью о невозможности Киева вернуть полуостров

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с РБК положительно оценил статью Дуга Бенжоу в The National Interest о том, что у Киева нет шансов вернуть полуостров.

«Оценка очень правильная, все больше политиков общественных деятелей и журналистов объективно оценивают факт нахождения Крыма в составе России и высказывают свою точку зрения, что Крым вернулся навечно, и никаких шансов у Украины вернуть Крым нет», — сказал сенатор. «Мне в этой оценке больше всего понравилось, что он [Бенжоу] говорит, что спрашивать надо прежде всего мнение крымчан. Они и правда в большинстве русские, не только по национальности, а в целом по культуре», — считает Цеков.

В статье Бенжоу указывает, что Крым с конца XVIII века и до 1954 года был частью России. Сейчас он принадлежит «России и крымчанам». По мнению автора, США должны предложить провести референдум на полуострове под эгидой ООН, снять большинство санкций с России и наладить отношения с Москвой, которая могла бы продвигать интересы Вашингтона через Азию на Ближний Восток.

В конце августа постпред президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что Киев не намерен «возвращать» полуостров в состав государства при помощи военной силы. При этом он указал на решение Петра Порошенко усилить давление на «агрессора, чтобы делать Крым для оккупанта дороже».

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украина не признает его результаты и считает Крым временно оккупированной территорией.