ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,42 67,43 EUR Нал. 79,39 78,30 USD Бирж. 67,97 +0,42 EUR Бирж. 78,86 +0,48 USD ЦБ. 68,04 -0,04 EUR ЦБ. 79,50 -0,18 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7230,50 -67,50 IMOEX 2343,99 -0,08% RTSI 1086,34 -0,54% Brent 78,02 +0,67% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
В Крыму отреагировали на статью о невозможности Киева вернуть полуостров
Лента новостей
Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 13:00, РБК и Сбербанк 2 млн транзакций в Bitcoin Cash и 2 ETH за блок: главное о криптовалюте 12:59, Крипто Порошенко внес в Раду проект поправок в конституцию о евроинтеграции 12:53, Политика Подозреваемый в убийстве полицейского в московском метро попал на видео 12:53, Общество Как живут исландцы и чему у них можно научиться (а чему не стоит) 12:34, Стиль Многодетные матери впервые воспользуются пенсионными льготами в 2021 году 12:19, Экономика В Армении завели новое дело о протестах в Ереване 12:16, Политика Гил Петерсил — РБК: «Пытаться понравиться всем — это ключ к провалу» 12:13, Партнерский материал МВД возбудило дело о мошенничестве по жалобе Мединского на «Суперпапу» 12:10, Общество Лавров фразой «снимаю шляпу» прокомментировал высылку дипломатов из ЕС 12:07, Политика В ЦБ рассказали о росте инфляционных ожиданий россиян в августе 11:56, Экономика Не менее десяти человек получили ранения из-за стрельбы в Калифорнии 11:52, Общество «Победа» в 1,5 раза повысила стоимость провоза багажа из-за претензий ФАC 11:52, Общество Колумбия поддержит криптовалюты и блокчейн-стартапы 11:50, Крипто В Крыму отреагировали на статью о невозможности Киева вернуть полуостров 11:46, Политика Лавров назвал перспективы отношений России и США «не очень лучезарными» 11:26, Политика Онлайн-MBA: как выбрать бизнес-образование 11:20, Партнерский материал Дело об аварии Boeing в Сочи передали в центральный аппарат СК 11:19, Общество Защитник «Спартака» надолго выбыл из-за травмы 11:18, Спорт Россия продолжила добычу газа на спорном месторождении в Крыму 11:17, Бизнес Ректором Российской экономической школы стал выпускник Гарварда 11:15, Общество Московский автосалон: о чем говорят за кулисами 11:14, Авто National Interest назвал Су-35 «ночным кошмаром» для ВВС США 11:09, Политика СМИ назвали причину утечки воздуха на космическом корабле «Союз» 11:04, Общество Трафик по Крымскому мосту превысил показатель паромной переправы за год 11:00, Общество В ЕС потребовали освободить осужденных в Мьянме журналистов Reuters 10:52, Политика Парад новинок: что показала ACER на открытии выставки IFA 2018 10:41, Партнерский материал Том Ли, Fundstrat: фьючерсы на Ethereum снизят давление на Bitcoin 10:40, Крипто
В Крыму отреагировали на статью о невозможности Киева вернуть полуостров
Украинский кризис, 11:46
0
В Крыму отреагировали на статью о невозможности Киева вернуть полуостров

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в разговоре с РБК положительно оценил статью Дуга Бенжоу в The National Interest о том, что у Киева нет шансов вернуть полуостров.

«Оценка очень правильная, все больше политиков общественных деятелей и журналистов объективно оценивают факт нахождения Крыма в составе России и высказывают свою точку зрения, что Крым вернулся навечно, и никаких шансов у Украины вернуть Крым нет», — сказал сенатор. «Мне в этой оценке больше всего понравилось, что он [Бенжоу] говорит, что спрашивать надо прежде всего мнение крымчан. Они и правда в большинстве русские, не только по национальности, а в целом по культуре», — считает Цеков.

В статье Бенжоу указывает, что Крым с конца XVIII века и до 1954 года был частью России. Сейчас он принадлежит «России и крымчанам». По мнению автора, США должны предложить провести референдум на полуострове под эгидой ООН, снять большинство санкций с России и наладить отношения с Москвой, которая могла бы продвигать интересы Вашингтона через Азию на Ближний Восток.

На Украине обвинили Россию в создании очередей на границе с Крымом
Политика

В конце августа постпред президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что Киев не намерен «возвращать» полуостров в состав государства при помощи военной силы. При этом он указал на решение Петра Порошенко усилить давление на «агрессора, чтобы делать Крым для оккупанта дороже».

Полуостров вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украина не признает его результаты и считает Крым временно оккупированной территорией.

Теги: Крым , Украина
Главное
МВД возбудило дело о мошенничестве по жалобе Мединского на «Суперпапу» Общество
Материалы по теме
Россия продолжила добычу газа на спорном месторождении в Крыму Бизнес
Трафик по Крымскому мосту превысил показатель паромной переправы за год Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter