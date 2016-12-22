Россия продолжила добычу газа на спорном месторождении в Крыму

Россия не прекратила добычу газа на крупнейшем месторождении крымского шельфа, несмотря на судебный спор с Украиной. Приказ об остановке добычи отменили на фоне несогласованости баланса добычи и потребления газа в Крыму

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Нерешенный вопрос

Россия не прекратила добывать газ на крупнейшем месторождении крымского шельфа — Одесском, несмотря на то, что ранее планировалось остановить добычу с 1 июля. Об этом РБК рассказали три источника, близких к ГУП «Черноморнефтегаз», который занимается добычей газа в Крыму, и источник в правительстве.

Продолжение добычи подтверждает динамика данных по добыче конденсата «Черноморнефтегаза» (данных по добыче газа пока нет). «В июле добыча конденсата снизилась по сравнению с июнем на 5,4%, до 2,4 млн т, то есть не больше, чем она снижалась в последние полгода», — указывает аналитик Reuters Максим Назаров. В 2017 году добыча на Одесском месторождении составляла около 900 млн куб. м газа в год, это половина добычи «Черноморнефтегаза».

«Черноморнефтегаз» сейчас отбирает газ из уже пробуренных скважин, указывает источник РБК, близкий к компании. По его словам, Одесское — новое месторождение, оно еще не вышло на пик добычи, но развивать его больше не будут: в этом году «Черноморнефтегаз» отказался от планов пробурить две новые скважины. Добыча здесь продолжит снижаться, заключает собеседник РБК.

Один из источников РБК рассказал, что крымское министерство топлива и энергетики отменило приказ об остановке Одесского, который в прошлом ноябре подписал экс-гендиректор «Черноморнефтегаза» Борис Зимин. Это произошло во время назначения нового гендиректора Александра Кузнецова (назначен врио в конце марта, а гендиректором, по данным ЕГРЮЛ, — в середине июля), объясняет он. Другой собеседник говорит, что «решение по Одесскому подвисло», так как за полгода местные власти и Минэнерго не смогли окончательно согласовать баланс добычи и потребления газа в Крыму. Из-за этого не ясно, сколько денег понадобится «Черноморнефтегазу» из федерального бюджета (для субсидирования тарифов для крымских потребителей в случае покупки более дорогого газа с материка), добавляет собеседник РБК. Представители «Черноморнефтегаза», Минэнерго и вице-премьера Дмитрия Козака отказались от комментариев, представители украинского и российского МИДов не ответили на запросы РБК.

Споры с Украиной Украина ведет два арбитражных спора с Россией, связанных с деятельностью на крымском шельфе, оба в Постоянном третейском суде в Гааге. Первый инициировал украинский МИД в сентябре 2016 года. Это спор в рамках конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, Россия обвиняется в нарушении прав Украины на углеводородные и биологические ресурсы в Черном и Азовском морях и Керченском проливе после присоединения Крыма, а также в возведении Керченского моста. МИД Украины просит суд восстановить права Украины и заставить Россию возместить нанесенный ущерб. Слушания по существу еще не начались, решение по спору будет вынесено не раньше 2020 года. Возможность остановки Одесского месторождения рассматривалась в рамках этого спора. Второй иск подали украинский «Нафтогаз» и шесть его дочерних компаний 17 октября 2016 года. Компании требуют возместить ущерб за имущество, которое оказалось у России вместе с присоединенным Крымом, в том числе буровые вышки, газопроводы, 90 нефтяных и газовых скважин. Сумма иска составила $8 млрд, говорил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. Решение по этому спору Украина ожидает в первом квартале 2019 года.

Газ в обмен на переговоры

Россия планировала остановить добычу на Одесском месторождении из-за рекомендации Министерства иностранных дел, объясняли источники РБК, напоминая, что Одесское расположено ближе к Одесской области Украины, чем к берегу Крыма. Если исходить из того, что Россия претендует на исключительную экономическую зону в пределах 200 морских миль (370 км) от берегов Крыма, то российская и украинская экономические зоны будут накладываться друг на друга, и в этом случае суды или договаривающиеся государства часто отталкиваются от критерия срединной линии (линия, проведенная так, что каждая ее точка равноудалена от ближайших точек противолежащих берегов). Разграничение спорных экономических зон в таком случае может быть осуществлено по срединной линии, и Одесское месторождение находится за срединной линией в украинской экономической зоне.

Украина в иске ссылается на то, что Россия ведет хозяйственную деятельность в ее морских границах. В МИД решили: если мы там деятельности не будем вести, не будет и предмета спора, объяснял один из источников РБК.

Скорее всего, Одесское остановят, это вопрос времени, сказал источник РБК, близкий к правительству. В мае «Черноморнефтегаз» провел аукцион на выполнение геофизических работ для ликвидации 33 скважин в 2018–2020 годах (о каких месторождениях идет речь, в документации не сказано).

После прекращения добычи спор по порядку использования налагающихся частей исключительных экономических зон может быть решен только по соглашению сторон (то есть России и Украины) и это не компетенция арбитража, говорит адвокат Art de Lex Артур Зурабян. То есть после решения состава арбитража, каким бы оно ни было, обе стороны будут вынуждены сесть за стол переговоров, указывает он.

Замена Одесскому

В 2017 году добыча газа в Крыму составила 1,7 млрд куб. м, а потребление — 1,8 млрд куб. м, следует из программы газификации региона на 2018–2022 годы. Но к 2022 году, согласно прогнозу местных властей, Крыму перестанет хватать собственного газа: добыча упадет на 45%, до 0,9 млрд куб. м, а потребление из-за ввода двух новых электростанций и развития газификации, напротив, вырастет на 80%, до 3,2 млрд куб. м. Таким образом, Крыму нужно будет закупать 2,3 млрд куб. м газа с материка. Такая возможность есть: в 2016 году был запущен газопровод мощностью до 4 млрд куб. м газа в год. Разница в тарифах с Краснодаром составляет около 1500–2000 руб. за 1000 куб. м, то есть к 2020 году объем ежегодной субсидии из бюджета может составить 3,5–4,5 млрд руб., говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Но российский газ может и не понадобиться: «Черноморнефтегаз» нашел большие запасы на структуре Гордиевича вблизи Голицынского месторождения и в будущем этот проект может стать основным источником газа для Крыма, говорит источник РБК, близкий к правительству. По предварительным данным, запасы большие, но на геологоразведку и оценку нужно еще около двух лет, добавляет источник, близкий к «Черноморнефтегазу». Крымские власти предварительно оценивали запасы структуры Гордиевича в 30–100 млрд куб. м, промышленная добыча тут может начаться после 2020 года.