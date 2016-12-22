На Украине обвинили Россию в создании очередей на границе с Крымом

Очереди на границе Крыма с Украиной создаются искусственно российскими пограничниками и военными ради «картинки» заявили в Азово-Черноморском управлении Госпогранслужбы Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.
По данным украинской госпогранслужбы, российские власти «по прежнему создают неудобства для граждан, которые пересекают административную границу с временно оккупированной Автономной Республикой Крым». «Почти половина транспортных средств, пересекающих административную границу с Крымом, стояли в очереди, созданной для «картинки туристического потока» или нежелания качественно работать», — заявили украинские пограничники.
Как добавили в Госпогранслужбе Украины, на КПП в Крым кроме пограничников находятся российские военные. «Никаких причин для задержек при этом не было, так как в среднем за сутки КПВВ «Чонгар» в сторону Крыма пересекает около 400-500 автомобилей», — подчеркнула украинская сторона.
В начале июля стало известно, что украинские власти решили вложить 100 млн грн. (около 240 млн руб.) на обустройство погранпунктов на границе с Крымом, в частности, создать медпункты, парковки и туалеты. Причиной для этого стало то, что водители с Украины проводили на въезде в Крым до 13 часов. Крымские власти, в свою очередь, обвиняют в создании очередей Киев для создания «ложной» и «негативной» картины жизни на полуострове.