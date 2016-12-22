Экс-постпред США в ООН увидела на похоронах Маккейна послание Путину

Выбор гостей на похоронах американского сенатора Джона Маккейна является сигналом президенту Владимиру Путину, заявила экс-постпред США в ООН Саманта Пауэр. Об этом она написала в своем Twitter.

«Несомненно, не является совпадением то, что Джон Макеейн, спланировавший каждую деталь сегодняшних похорон, пригласил президента Украины Петра Порошенко и поставил его рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Это — прощальное послание Владимиру Путину и [президенту США] Дональду Трампу: Америка остается со своими союзниками и друзьями», — написала она.

О том, что украинский президент посетит похороны Маккейна, стало известно 31 августа. Порошенко отметил, что намерен «отдать последний долг» от себя лично и от имени украинского народа. После прощания с сенатором глава государства назвал его «героем Украины».

Джон Маккейн Умер 26 августа на 82-м году жизни после долгой борьбы с раком мозга. За несколько дней до кончины он отказался продолжать лечение. Маккейн был последовательным критиком российской внешней политики и президента Владимира Путина.



