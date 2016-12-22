Порошенко приедет на похороны Маккейна

Президент Украины Петр Порошенко 31 августа–1 сентября посетит США для участия в церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Как отмечается, поездка будет частной, поэтому Порошенко полетит в Вашингтон рейсовым самолетом. Президент Украины отметил, что «намерен отдать последний долг» Маккейну от себя лично и от имени народа Украины.

Маккейн умер 26 августа на 82-м году жизни в результате онкологического заболевания. За несколько дней до этого сенатор решил прекратить лечение опухоли мозга. Похороны Маккейна состоятся в воскресенье на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд.