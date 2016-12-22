Порошенко после прощания с Маккейном назвал его героем Украины

Президент Украины посетил траурную церемонию прощания с сенатором Джоном Маккейном в Вашингтоне, после которой записал видеообращение. В нем он назвал Маккейна настоящим героем Америки и настоящим героем Украины

Петр Порошенко на церемонии прощания с сенатором Маккейном в Вашингтоне (Фото: пресс-служба президента Украины)

После траурной церемонии прощания сенатором-республиканцем Джоном Маккейном президент Украины Петр Порошенко поблагодарил его и назвал героем Украины. Видеообращение главы украинского государства опубликовано на его официальном сайте.

«Мы все запомнили его на Майдане во время Революции Достоинства, когда при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый, обратился к сотням тысяч людей, которые стояли на Майдане для того, чтобы выразить абсолютно необходимые тогда слова поддержки. Что весь мир и Соединенные Штаты Америки вместе с украинцами. И когда надо было консолидировать мир во время Мюнхенского форума безопасности — он был лидером и помогал нам», — сказал Порошенко.

«И еще раз спасибо. Вы — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам», — добавил президент Украины.

Кроме того, во время поездки в Вашингтон Порошенко встретился со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.

«Встретился со спецпредставителем Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером. Мы обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса, — написал президент Украины в Twitter. «Я подчеркнул важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников», — добавил он.

Маккейн умер 26 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни, он боролся с опухолью мозга. За несколько дней до смерти сенатор решил прекратить лечение. Похороны Маккейна состоятся 2 сентября на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд.