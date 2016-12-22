Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара в мировой торговле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости положить конец доминированию доллара в мировой торговле. Об этом сообщает Hurriyet.

Он указал, что зависимость от доллара в мировой торговле стала большой проблемой. Эрдоган пояснил, что необходимо постепенно прекратить монополию доллара, используя местные и национальные валюты в расчетах.

В середине августа президент Турции заявил, что его страна готовится перейти на расчеты в национальной валюте с Россией, Китаем, Ираном и Украиной. Эрдоган отметил, что также хотел бы перейти на расчеты в евро с Евросоюзом.

1 августа США ввели санкций против турецких министров юстиции и внутренних дел. Это решение связано с задержанием в Турции американских граждан, работающих в дипмиссии США в Анкаре. Среди задержанных — пастор Эндрю Брансон, который находится под арестом с октября 2016 года и которого турецкая сторона обвиняет в поддержке движения проповедника Фетхуллаха Гюлена. В Анкаре считают Гюлена организатором попытки госпереворота в 2016 году. После введения США санкций Эрдоган заявил, что турецкие власти заморозят активы американских министров юстиции и внутренних дел на территории Турции, если таковые есть.