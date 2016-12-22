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В ДНР ответили на пост журналиста Бабченко о гибели Захарченко
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В ДНР ответили на пост журналиста Бабченко о гибели Захарченко
Украинский кризис, 14:04
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В ДНР ответили на пост журналиста Бабченко о гибели Захарченко

Cоветник убитого лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Казаков в разговоре с РБК назвал «игрой беса» комментарии журналиста Аркадия Бабченко и других деятелей Украины по поводу смерти Александра Захарченко.

«У Федерико Гарсиа Лорки есть замечательная работа, которая называется «Теория и игра беса». То, что пишут начиная с вечера пятницы эти деятели на Украине, это игра беса. Пусть перечитают, они поймут, что я имею в виду», — сказал Казаков.

Советник Захарченко отметил, что те, кто убил главу ДНР, совершили «самую главную свою ошибку, стратегическую, последнюю». Он объяснил это тем, что Захарченко являлся человеком, который был готов разговаривать с Киевом. Советник также рассказал, что был на прощании с главой ДНР на кладбище «Донецкое море».

«Вся история пойдет по-другому. Они упустили свой шанс», — подчеркнул Казаков.

Депутат народного совета ДНР Владислав Бриг заявил РБК, что Бабченко является одним из активных пропагандистов, и добавил, что ему «явно требуется психиатрическая помощь».

«Я сегодня с удивлением прочитал пост русофоба Мацейчука, которого раньше можно было видеть на российских ток-шоу. Даже он поразился тому расчеловечиванию, которое происходит на Украине. Безумная украинская пропаганда, сооружаемая по лекалам столетней давности, нас в Донбассе давно не удивляет. Демонизация России и всего русского достигла своего дна — дальше уже тотальная деградация», — сообщил Бриг.

Журналист Аркадий Бабченко в своем аккаунте в Twitter выложил видео, на котором выступают глава ДНР Александр Захарченко и народный артист СССР Иосиф Кобзон. При этом он пожелал удачных выходных и отметил, что «хотя и так уже неплохо».

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Его советник Казаков рассказал РБК, что организацией этого взрыва занимались Силы специальных операций Украины, а заказ поступил из Киева. Однако глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак отверг причастность Киева к убийству Захарченко, назвав основной версией разборки в связи с переделом бизнеса.

Церемония прощания с главой ДНР прошла в воскресенье, 2 сентября в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. Соловьяненко. В церемонии приняли участие делегации из четырех стран, а также глава Крыма Сергей Аксенов и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Иосиф Кобзон умер 30 августа от рака, который он лечил с 2005 года. В воскресенье в в московском Концертном зале им. Чайковского прошла церемония прощания с певцом, закончившаяся десятиминутными аплодисментами.

Теги: Александр Захарченко , журналист
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