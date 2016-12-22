В ДНР сообщили о визите Поклонской и Аксенова на похороны Захарченко

В церемонии прощания с главой самопровозглашенной Донецкой республики Александром Захарченко примут участия делегации из «четырех стран», а также глава Крыма Сергей Аксенов и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел ДНР.

Как отмечается в сообщении, проститься с Захарченко приедут исполняющий обязанности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечников и делегация из ЛНР и представители Южной Осетии во главе с лидером республики Анатолием Бибиловым. Также траурную церемонию планирует посетить делегация из Абхазии во глава с вице-премьером Астамуром Кецбой. Кроме того, в ДНР приедут российские сенаторы Ольга Ковитиди, Сергей Мамедов, Сергей Цеков и депутаты Госдумы Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин и Андрей Козенко.



Церемония прощания с Захарченко состоится 2 сентября в Театре оперы и балета в Донецке.

Глава ДНР погиб в пятницу, 31 августа, в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Вместе с ним умер его охранник. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики, который был вместе с лидером ДНР в момент взрыва, и 10 человек получили ранения.

По данным источника РБК в правительства ДНР, взрывное устройство мощностью 800 г в тротиловом эквиваленте находилось в припаркованной рядом с кафе машине. Собеседник РБК сказал, что предположительно сдетонировал радиоуправляемый фугас.

В ДНР назвали произошедшее терактом и заявили, что были задержаны украинские диверсанты, которые признались в «причастности Киеву» к взрыву. В Службе безопасности Украины (СБУ) эту информацию опровергли. «Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели», — пояснил глава СБУ Василий Грицак.

В Кремле заявили, что убийство Захарчено является провокацией и может привести к «весьма негативным последствиям» в Донбассе. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, гибель главы ДНР приведет к тому, что повысится напряженность в конфликтном регионе, что «не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективу начала реализации минских договоренностей».



Президент России Владимир Путин выразил соболезнование в связи с гибелью Захарченко. Его смерть российский лидер «назвал подлым убийством» и свидетельством того, что «кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями» Донбасса.