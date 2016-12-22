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Германия заявила о необходимости отстаивать интересы ЕС из-за пошлин США
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Германия заявила о необходимости отстаивать интересы ЕС из-за пошлин США
Политика, 13:24
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Германия заявила о необходимости отстаивать интересы ЕС из-за пошлин США

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз должен отстаивать свои интересы в ситуации введения США санкций и новых торговых пошлин. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.

«В вопросе экономических санкций или штрафных пошлин мы не должны сидеть, как кролики перед змеей. Мы должны решительно отстаивать свои собственные интересы против таких действий», — заявил министр.

Он отметил, что речь идет не только о 80 млн немцев, но и о 500 млн жителей Европы. В то же время Маас отметил, что, его раздражает отношение президента США Дональда Трампа к Европе, а также к России и Китаю как к противникам.

Однако, несмотря на все проблемы, глава МИД Германии не потерял доверия к Соединенным Штатам. Он подчеркнул, что дружба с США основана на ценностях демократии и свободы, а не на президентах.

​«Мы не должны ошибаться,​ приравнивая Трампа к США. Америка больше, чем твиты из Белого дома », — сказал Маас.

Трамп объявил о решении ввести пошлины на ввоз в США стали и алюминия в марте. После этого между Штатами и Евросоюзом разгорелся торговый конфликт, в результате которого ЕС ввел ответные пошлины на американские импортные товары.

Американские пошлины на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады вступили в силу 1 июня. Впоследствии Трамп также вдвое поднял пошлины в отношении Турции, а также ввел новые тарифы против товаров из Китая.

Теги: МИД Германии , ввозные пошлины
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