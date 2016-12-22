В ДНР рассказали о местоположении виновных в смерти Захарченко

Причастные к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко находятся на ее территории. Об этом заявил пресс-офицер Министерства государственной безопасности ДНР Михаил Попов, передает Донецкое агентство новостей.
Он заявил, что МГБ не исключает, что убийство Захарченко организовали несколько диверсионных групп. При этом в ДНР ввели ряд ограничительных мер, чтобы поймать преступников.
В то же время министерство создало оперативный штаб по расследованию взрыва в кафе в Донецке, в результате которого погиб Захарченко. Штаб ведет следствие и разрабатывает возможные версии произошедшего, среди которых Попов назвал участие украинских спецслужб.
Александр Зхарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. В то же время погиб телохранитель главы ДНР. Всего в результате взрыва пострадали 12 человек. Впоследствии советник Захарченко Александр Казаков заявил, что задержанные по делу об убийстве главы ДНР признались о поступившем из Киева заказе.
Однако глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак отверг причастность Киева к смерти Захарченко. Он заявил, что Украина не посылала диверсионно-разведывательную группу. Среди версий произошедшего Грицак назвал «зачистку» тех, кто участвовал в формировании самопровозглашенных республик, а также криминальные разборки из-за перераспределения бизнеса.