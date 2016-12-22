В СК начали выемку документов во Внуково и Сочи после ЧП с самолетом

Следственные органы проводят выемку документов в аэропортах Внуково и Сочи, а также организациях авиакомпании Utair, после того как в ночь на 1 сентября Boeing 737 совершил неудачную посадку в Сочи, в результате которой пострадали 18 человек, сообщается на сайте Следственного комитета России (СК).
«Назначен ряд судебных экспертиз, а также осуществляется выемка необходимой документации в аэропортах Сочи, Внуково и в других организациях авиакомпании Utair, — заявили в СК.
Следователи и криминалисты провели осмотр места инцидента и допросили членов экипажа самолета, сотрудников сочинского аэропорта и наземных служб. Ряд пассажиров признали потерпевшими и также допросили.
Инцидент с самолетом Utair, летевшим из Москвы в Сочи, произошел в ночь на 1 сентября. После приземления воздушное судно, на борту которого было шесть членов экипажа и 164 пассажира, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, съехало в сторону реки. В результате неудачно посадки, по данным СК, оба крыла самолета загорелись. Пострадали 18 пассажиров, включая троих детей.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). В СК заявили, что происшествие могло произойти как из-за ошибки пилота, так и в связи с технической неисправностью, непогодой и ошибкой наземных служб.
Один из сотрудников сочинского аэропорта скончался от сердечного приступа во время операции по эвакуации пассажиров и ликвидации последствий происшествия. После его смерти организовали доследственную проверку.