Utair рассказала о попавшем в ЧП самолете в Сочи

Авиакомпания Utair рассказала о характеристиках и возрасте самолета, с которым произошел инцидент в аэропорту в Сочи, а также об опыте его экипажа. Это следует из ее сообщения в Twitter.
«Boeing 737-800 выпущен 19 ноября 2002 года, имеет действующий сертификат летной годности. Командир воздушного судна имеет общий налет: 14039 ч., налет на данном типе: 6373 ч. Второй пилот имеет общий налет — 12108 ч., налет на данном типе — 5039 ч.», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что, по данным Росавиации, самолет Utair совершал посадку в Сочи в сложных погодных условиях и ему пришлось уйти на второй круг, после которого и произошел инцидент.
Самолет Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сочинского аэропорта и упал в русло реки. У лайнера сломалось крыло и стойки шасси, его левый двигатель загорелся. Из 164 пассажиров и шести членов экипажа 18 человек пострадали. Во время ликвидации последствий аварии и спасения пассажиров от сердечного приступа умер сотрудник аэропорта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).