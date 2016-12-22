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Следователи начали проверку по факту смерти сотрудника аэропорта Сочи
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Следователи начали проверку по факту смерти сотрудника аэропорта Сочи
Общество, 17:16
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Следователи начали проверку по факту смерти сотрудника аэропорта Сочи

Следователи начали проверку по факту смерти сотрудника аэропорта Сочи во время мероприятий, проводившихся после неудачной посадки самолета Utair. Об этом сообщается на сайте южного СУ на транспорте СКР.

По данным следствия, 1 сентября скончался руководитель комплексной смены «Базэл Аэро». Он участвовал в оперативных мероприятиях поле того, как самолет Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

«Находясь на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Сочи», почувствовал боль в области сердца, в связи с чем был доставлен в лечебное учреждение, где скончался», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей инцидента и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежащий компании Utair, летел из Москвы в Сочи в ночь с 31 августа на 1 сентября. В 02:59 мск самолет приземлился в аэропорту и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. После этого он скатился в русло реки, после чего разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся один из двигателей. В результате инцидента пострадали 18 человек из 164 пассажиров самолета.

В связи с происшествием СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей). В то же время Ространснадзор объявил, что проведет ряд внеплановых проверок.

Теги: Сочи , Аэропорт , Москва
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