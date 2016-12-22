СК возбудил дело после неудачной посадки самолета UTair в Сочи

Следователи возбудили уголовное дело после неудачной посадки пассажирского самолета Boeing 737 в аэропорту Сочи. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Дело завели по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей). Самолет, выполнявший рейс Москва — Сочи, в 02:50 мск выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Видео: srs93sochi / Instagram

Как сообщали РБК в пресс-службе Utair, борт скатился в русло реки, после чего разрушились стойки шасси и крыло лайнера, а также загорелся левый двигатель.

На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, пострадали 18 человек, включая троих детей, сообщали РБК в Минздраве России. Спасатели эвакуировали людей с борта и потушили пожар. Причины инцидента устанавливаются.