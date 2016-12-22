Число пострадавших после неудачной посадки самолета в Сочи возросло до 18

В результате неудачной посадки в аэропорту Сочи пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Utair пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава России, поступившем в РБК.
Изначально сообщалась о шестерых пострадавших. «Погибших нет. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, в аэропорту работает бригада психологов», — указывается в сообщении. Отмечается, что ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Вероники Скворцовой.
Лайнер вылетел из Москвы в Сочи рейсом UT579 и при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся.
Как сообщили РБК в пресс-службе Utair, самолет скатился в русло реки, из-за чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя.
На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, они были экстренно эвакуированы. Пожар был оперативно потушен. Авиакомпания и Следственный комитет России занялись расследованием инцидента.