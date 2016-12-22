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Голикова назвала средний балл на ЕГЭ у поступивших в российские вузы
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Голикова назвала средний балл на ЕГЭ у поступивших в российские вузы
Общество, 15:15
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Голикова назвала средний балл на ЕГЭ у поступивших в российские вузы

Во время приемной кампании летом 2018 года в среднем на одно место в российском вузе претендовали 9,1 человека, в среднем поступившие набрали 69,1 балла на ЕГЭ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления в МГУ, передает ТАСС.

«Есть еще к чему стремиться, хотя это выше на 0,9 балла, чем в прошлом году. Московский государственный университет демонстрирует другой результат — 87,5 балла», — сказала Голикова. Она отметила, что самый большой конкурс в этом году был при поступлении на медицинские специальности.

Годом ранее, в 2017-м, средний конкурс на бюджетные места в российских вузах составлял 8,2 человека на место. При этом самые высокие средние баллы на ЕГЭ получили абитуриенты, которых в итоге зачислили в вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

Васильева назвала порочной «систему натаскивания» на ЕГЭ
Общество

Глава Министерства просвещения России Ольга Васильева отметила, что благодаря ЕГЭ у выпускников из регионов появилась возможность поступать в столичные вузы и их доля среди числа абитуриентов там выросла до 70%.

«Как ни относись к ЕГЭ, но сейчас 70% поступающих в вузы столичных городов — это ребята, приехавшие из провинции. Мне нравится пропорция 70 на 30 в пользу глубинки», — сказала она.

В то же время, согласно опросу ВЦИОМ, с позицией министра согласны 57% россиян, а 77% респондентов считают, что с появлением ЕГЭ качество образования в школах снизилось.

Теги: Татьяна Голикова , конкурс , вузы
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