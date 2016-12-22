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Более 75% россиян заявили об ухудшении образования после введения ЕГЭ
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Более 75% россиян заявили об ухудшении образования после введения ЕГЭ
Общество, 04:08
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Более 75% россиян заявили об ухудшении образования после введения ЕГЭ

Качество образования в России ухудшилось после введения в стране Единого государственного экзамена (ЕГЭ), рассказали 77% россиян, опрошенных ВЦИОМ, передает «РИА Новости».

Так, по мнению опрошенных, школьников «натаскивают» на решение тестов, из-за чего качество образования снижается. При этом в 2014 году такой позиции придерживались 64% граждан.

В то же время 65% россиян уверены, что если исключить из ЕГЭ тестовую часть, то результаты экзамена будут лучше отражать уровень подготовки выпускников. Так, 77% граждан считают, что в нынешнем виде ЕГЭ не позволяет учесть индивидуальных особенностей школьников, а 71% назвали проверку знаний формальностью.

Однако, по мнению 57% россиян, ЕГЭ дал выпускникам из регионов шанс поступить в хорошие вузы, а еще 35% считают, что Единый государственный экзамен способствовал снижению коррупции в высших учебных заведениях.

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Чуть более половины опрошенных — 52% заявили, что после введения ЕГЭ на результаты выпускных экзаменов перестал влиять субъективный фактор.

В 2018 году в основной период ЕГЭ сдавали более 670 тыс. человек. Наиболее популярными из необязательных предметов стали обществознание и физика. В Рособрнадзоре отметили, что 3722 выпускника сдали русский язык на максимальные 100 баллов, а одному из московских школьников удалось получить высшую оценку сразу по четырем предметам.

Теги: ЕГЭ , ВЦИОМ
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