Васильева назвала порочной «систему натаскивания» на ЕГЭ

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что ситуация, когда школьников готовят к сдаче ЕГЭ по отдельным предметам в ущерб другим дисциплинам, меняется, а для избавления от этой проблемы нужно изменить отношение к проверочным годовым работам. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

По ее словам, тестовые задания ЕГЭ «огорошили» многих, когда появились на первом этапе введения ЕГЭ. «В итоге за два года до выпуска учителя переставали учить и начинали натаскивать на сдачу экзаменов по новой схеме», — сказала Васильева. Министр добавила, что многие родители отправляли своих детей к репетиторам, а старшеклассники усиленно занимались только по тем предметам, которые им предстояло сдавать на ЕГЭ.

«Сейчас все потихоньку меняется — медленно, но верно. Думаю, сможем поломать порочную систему натаскивания», — заявила Васильева. Она отметила, что ситуации могло бы помочь изменение отношения к проверочным и контрольным годовым работам. «Тогда изменится и восприятие ЕГЭ, пропадет панический страх перед ним», — подчеркнула министр.

При этом Васильева также заявила, что ЕГЭ стал стимулом для учеников из регионов. По ее словам, за последние годы 70% из поступающих в столичные вузы — выпускники из провинции.

«Как ни относись к ЕГЭ, но сейчас 70% поступающих в вузы столичных городов — это ребята, приехавшие из провинции. Мне нравится пропорция 70 на 30 в пользу глубинки», — отметила она.

Согласно опросу ВЦИОМ, 77% россиян считают, что после введения ЕГЭ качество образования в России ухудшилось. При этом 65% опрошенных уверены, что если убрать из заданий тестовую часть, то экзамен будет лучше отражать уровень знаний выпускников. В то же время 57% опрошенных заявили, что благодаря ЕГЭ у учеников из регионов появилась возможность поступить в хорошие вузы.