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Порошенко обсудил угрозы от «Северного потока-2» с конгрессменами из США
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Порошенко обсудил угрозы от «Северного потока-2» с конгрессменами из США
Политика, 14:32
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Порошенко обсудил угрозы от «Северного потока-2» с конгрессменами из США

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил делегацию конгресса США за санкционное давление на Россию и обсудил с ними угрозы энергобезопасности, появившиеся из-за строительства газопровода «Северный поток-2», сообщается на сайте главы Украины.

«Состоялся обмен мнениями относительно угроз энергетической безопасности Европы через реализацию проекта «Северный поток-2», — говорится в сообщении.

Кроме того, Порошенко обратил внимание американской делегации на «противоправные» действия России в Азовском море и Керченском проливе. Стороны также скоординировали дальнейшие шаги в рамках международных усилий с целью «деоккупации украинского Крыма и Донбасса». Помимо этого Порошенко выразил надежду, что в конгрессе поддержат усилия Украины и США признают голодомор геноцидом украинского народа.

«Петр Порошенко выразил благодарность за важную роль конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летального оборонительного оружия и усиления санкционного давления на Россию», — говорится в сообщении.

Немецкий концерн допустил уход из «Северного потока-2» из-за санкций
Бизнес

Ранее коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток-2», по которому Россия планирует поставлять газ европейским странам в обход Украины, можно остановить. По его словам, предложение сенатора-республиканца Джона Баррасо о санкциях против газопровода может остановить его строительство. Кроме того, в «Нафтогазе Украины» подчеркнули, что «Северному потоку-2» может помешать Дания, власти которой еще не выдали разрешение на строительство газопровода на своей территории.

О том, что Баррасо предложил ввести санкции против «Северного потока-2», стало известно 18 июля. По словам республиканца, такие меры необходимы для того, чтобы страны НАТО избежали политического давления со стороны России. Баррасо заявил, что Кремль использует энергетический вопрос как инструмент давления, и предложил ввести санкции против инвесторов проекта.

Теги: Петр Порошенко , «Северный поток-2» , конгресс США
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