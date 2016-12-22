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В Росавиации рассказали о непогоде во время ЧП с самолетом в Сочи
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В Росавиации рассказали о непогоде во время ЧП с самолетом в Сочи
Общество, 13:57
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В Росавиации рассказали о непогоде во время ЧП с самолетом в Сочи

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выкатившийся в ночь с 31 августа на 1 сентября за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи, в результате чего пострадали 18 человек, не смог сесть в аэропорту города с первой попытки из-за плохих погодных условий, сообщается на сайте Росавиации.

«Посадка производилась в сложных метеоусловиях: дождь, сильные порывы ветра. При первом заходе на посадку из-за неблагоприятных метеоусловий экипаж ушел на второй круг для выполнения посадки со второго захода», — рассказали в ведомстве.

Видео: srs93sochi / Instagram

Ранее в Сети появилась запись переговоров экипажа самолета с диспетчерами, в ходе которой пилоты обсуждали с ними возможность посадки во время дождя, ее опубликовали «Вести» и портал Life.

После приземления Самолет Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Сочи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сочинского аэропорта и съехал в русло реки. В результате у лайнера сломалось крыло и стойки шасси, а левый двигатель загорелся. На борту самолета находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, 18 из них пострадали.

Появилась запись переговоров диспетчеров с попавшим в ЧП в Сочи лайнером
Общество

Во время операции по эвакуации людей из самолета один из сотрудников аэропорта Сочи скончался от сердечного приступа. На место происшествия прибыл глава Минтранса Евгений Дитрих. Проверкой инцидента занимаются Ространснадзор и Росавиация. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

Теги: Росавиация , Сочи , инцидент
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