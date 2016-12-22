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Глава Минтранса прибыл на место ЧП с самолетом в Сочи
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Глава Минтранса прибыл на место ЧП с самолетом в Сочи
Общество, 10:36
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Глава Минтранса прибыл на место ЧП с самолетом в Сочи

Министр транспорта России Евгений Дитрих прибыл в Сочи и возглавил там оперативный штаб на месте аварии самолета авиакомпании Utair, в результате которой пострадали 18 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

По словам Дитриха, пассажиров попавшего в аварию рейса разместили в гостинице. «Для них организовано горячее питание», — сказал министр, которого цитирует пресс-служба. Он добавил, что состояние пилотов и членов экипажа оценивается как удовлетворительное, семеро пассажиров, включая двух несовершеннолетних, госпитализированы.

«Пассажирам, которые решили сдать обратные билеты, будет предоставлена возможность уехать поездом в выбранные ими даты», — добавил Дитрих.

Видео: srs93sochi / Instagram

Инцидент с самолетом Boeing 737-800, летевшим по маршруту Москва — Сочи, произошел в ночь с 31 августа на 1 сентября. После посадки в сочинском аэропорту лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и съехал в русло реки. Это привело к разрушению крыла и стойки шасси у воздушного судна, кроме того, загорелся один из двигателей Boeing.

На борту самолета находились 164 пассажира, 18 из них пострадали в результате происшествия. Один из сотрудников аэропорта умер во время операции по спасению пассажиров, у него произошел сердечный приступ.

В Сочи после неудачной посадки самолета умер сотрудник аэропорта
Общество

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

Теги: Сочи , Минтранс , Дитрих
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