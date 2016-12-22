В ДНР по тревоге подняли войска

По тревоге были подняты первый армейский корпус, народная милиция и другие формирования. Причиной в Донецке назвали активное перемещение военной техники ВСУ, которое, по данным ДНР началось после убийства Александра Захарченко

Военная техника на одной из улиц Донецка (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Вооруженные формирования самопровозглашенной Донецкой народной республики подняты по тревоге из-за «интенсивного» перемещения техники украинских военных, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Александра Казакова, советника покойного главы ДНР Александра Захарченко.

«Первый армейский корпус наш поднят по тревоге и все остальные вооруженные формирования тоже», — заявил он.

Казаков добавил, что власти ДНР также зафиксировали передвижение украинской бронетанковой техники.

На сайте оперативного командования ДНР появилось сообщение о том, что Народная милиция переведена в высшую степень боеготовности. Под Народной милицией в Минских соглашениях подразумеваются вооруженные силы самопровозглашенной республики.

Такие заявления прозвучали после гибели в Донецке главы ДНР Александра Захарченко. Он умер после взрыва в кафе «Сепар», помимо него несколько человек получили ранения, включая министра налогов Александра Тимофеева.

Исполняющим обязанности главы правительства ДНР назначен Дмитрий Трапезников, бывший заместителем Захарченко.