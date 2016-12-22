В ЛНР объявили о повышенной боевой готовности после убийства Захарченко

В самопровозглашенной Луганской народной республике объявлен режим повышенной боеготовности после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил и.о. главы республики Леонид Пасечник.
«Нами приняты все исчерпывающие меры по усилению безопасности, введен режим повышенной боевой готовности в подразделениях Народной милиции, в усиленном режиме находятся подразделения МГБ, МВД и прокуратуры», — рассказал глава республики.
Пасечник подчеркнул, что в республике сохраняется стабильная ситуация. «Мы принимаем все усилия, чтобы сохранять спокойствие на нашей территории», — добавил и.о. главы ЛНР.
Глава ДНР Александр Захарченко был убит накануне взрывом, прогремевшим в кафе «Сепар» в центре Донецка, неподалеку от его резиденции. Вскоре после этого власти ДНР заявили об активных перемещениях военной техники украинских войск вдоль линии разделения сторон. В ВСУ эти данные опровергли. Тем не менее, вооруженные формирования ДНР были подняты по тревоге. В Донецке заявили, что армия республики переведена в высшую степень боеготовности.
После гибели Захарченко, исполняющим обязанности главы правительства ДНР назначен Дмитрий Трапезников, бывший заместителем убитого главы республики. В связи с убийством российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о международном терроризме.В общей сложности при взрыве, убившем Захарченко, пострадали и погибли 11 человек. В число пострадавших вошел министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»), находившийся в кафе вместе с главой республики.