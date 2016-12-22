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В ЛНР объявили о повышенной боевой готовности после убийства Захарченко
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В ЛНР объявили о повышенной боевой готовности после убийства Захарченко
Политика, 08:42
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В ЛНР объявили о повышенной боевой готовности после убийства Захарченко
Вслед за ДНР силы самопровозглашенной Луганской народной республики объявили о переходе к повышенной боеготовности. Накануне в Донецке заявляли об активных перемещениях техники ВСУ вдоль линии разграничения
Фото: РИА Новости

В самопровозглашенной Луганской народной республике объявлен режим повышенной боеготовности после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил и.о. главы республики Леонид Пасечник.

«Нами приняты все исчерпывающие меры по усилению безопасности, введен режим повышенной боевой готовности в подразделениях Народной милиции, в усиленном режиме находятся подразделения МГБ, МВД и прокуратуры», — рассказал глава республики.

Пасечник подчеркнул, что в республике сохраняется стабильная ситуация. «Мы принимаем все усилия, чтобы сохранять спокойствие на нашей территории», — добавил и.о. главы ЛНР.

Глава ДНР Александр Захарченко был убит накануне взрывом, прогремевшим в кафе «Сепар» в центре Донецка, неподалеку от его резиденции. Вскоре после этого власти ДНР заявили об активных перемещениях военной техники украинских войск вдоль линии разделения сторон. В ВСУ эти данные опровергли. Тем не менее, вооруженные формирования ДНР были подняты по тревоге. В Донецке заявили, что армия республики переведена в высшую степень боеготовности.

В ДНР по тревоге подняли войска
Политика

После гибели Захарченко, исполняющим обязанности главы правительства ДНР назначен Дмитрий Трапезников, бывший заместителем убитого главы республики. В связи с убийством российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о международном терроризме.В общей сложности при взрыве, убившем Захарченко, пострадали и погибли 11 человек. В число пострадавших вошел министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев («Ташкент»), находившийся в кафе вместе с главой республики.

Чем запомнился Александр Захарченко. Фотогалерея Еще 3 фото
Фотогалерея

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: ЛНР , ДНР
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