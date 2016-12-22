Ространснадзор объявил о внеплановой проверке Utair после ЧП с Boeing

Число жертв взрыва в Донецке возросло до двух

В Бразилии не допустили к участию в выборах экс-президента Лулу да Сильве

В ЛНР объявили о повышенной боевой готовности после убийства Захарченко

Капитана попавшего в аварию теплохода в Москве заподозрили в опьянении

В Сочи после неудачной посадки самолета умер сотрудник аэропорта

СК возбудил дело после неудачной посадки самолета UTair в Сочи

CNN узнал об определении США целей для ударов на случай химатаки в Сирии

Число пострадавших после неудачной посадки самолета в Сочи возросло до 18

В Триполи закрыли аэропорт из-за обстрела

Беспилотный автомобиль Apple впервые попал в аварию

В Сети появилось видео пожара после неудачной посадки самолета в Сочи

Пользователи сообщили о сбоях в работе Facebook

Гутерреш призвал поддержать ООН после отказа США помогать палестинцам

Летевший из Москвы в Сочи самолет выкатился за пределы полосы и загорелся

WSJ узнала о переговорах Ирана с Vitol по поставкам нефти на $1 млрд

Ударная атомная подлодка США подошла к Средиземному морю

В Калифорнии полицейские застрелили актрису сериала «Скорая помощь»

Кадыров пообещал оказать «любую помощь и поддержку» ДНР

И.о. главы ДНР заявил о неизменности внешнеполитического курса республики

Постпредство России обеспокоилось отказом США помогать Палестине

NYT узнала о помощи лоббиста в приобретении билетов на инаугурацию Трампа

«Коммерсантъ» сообщил о заложенной в лампу бомбе при убийстве Захарченко

Покушавшийся на жизнь Терезы Мэй житель Лондона получил пожизненный срок

СМИ узнали об отказе Ирака российскому самолету в пересечении границ

Трамп возмутился «утечкой» его высказываний о переговорах с Канадой

Трамп сообщил конгрессу о планах подписать новый договор вместо NAFTA

США прекратили выделять ООН средства для оказания помощи Палестине

Медведчук рассказал о разговорах с Путиным об Украине

В ДНР сообщили дату и место прощания с Захарченко