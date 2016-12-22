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Трамп возмутился «утечкой» высказываний о торговых переговорах с Канадой
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Трамп возмутился «утечкой» высказываний о торговых переговорах с Канадой
Политика, 01:23
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Трамп возмутился «утечкой» высказываний о торговых переговорах с Канадой

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал «утечку» в СМИ его высказываний о торговых переговорах США с Канадой. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я дал комментарии Bloomberg не под запись относительно Канады, и это твердое соглашение было грубо нарушено. Ну ладно, еще один бесчестный репортаж. Я привык к этому. По крайней мере, Канада знает мою позицию!», — написал Трамп.

Ранее издание Toronto Star опубликовало высказывания Трампа по торговой сделке с Канадой, которые президент дал в интервью Bloomberg в Овальном кабинете Белого дома. Издание пишет, что Трамп заявил, что не намерен искать компромисс в переговорах с Канадой, но не может публично заявить об этом, поскольку «это будет столь оскорбительно, что они не смогут заключить сделку». При этом Трамп отметил, что новый договор будет подписан «полностью на наших условиях».

США с 1 июня ввели пошлины в 25% на ввоз стали и 10% на ввоз алюминия из ЕС, Канады и Мексики. Позднее Трамп подчеркивал, что Вашингтон может разорвать Североамериканское соглашение о свободное торговле (NAFTA) и заключить отдельные договора с Мексикой и Канадой. Одним из предвыборных обещаний Трампа было пересмотреть договор NAFTA. Торгпред США Роберт Лайтхайзер 1 сентября сообщил, что Трамп уведомил Конгресс США о намерении подписать новый договор вместо NAFTA.

Теги: Канада , пошлины , Дональд Трамп , утечка данных
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