Трамп сообщил конгрессу о планах подписать новый договор вместо NAFTA

Президент США Дональд Трамп сообщил конгрессу США о планах подписать новый договор вместо Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в течение 90 дней. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение офиса торгпреда США Роберта Лайтхайзера.

Отмечается, что с 27 августа прошли четыре раунда переговоров США с Канадой по договору, Лайтхайзер назвал их «конструктивными», добавив, что «мы добились прогресса». При этом переговоры будут продолжены на следующей неделе. По словам министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, «соглашение о беспроигрышной сделке находится в пределах досягаемости», однако сторонам еще предстоит обсудить все детали нового договора.

Президент США Дональд Трамп 25 августа сообщил о возможности подписать «большое торговое соглашение» с Мексикой. По его словам, американско-мексиканские отношения «становятся теснее с каждым часом».

Вашингтон с 1 июня ввел тарифы в 25% на ввоз стали и 10% на ввоз алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Позднее Трамп заявил, что США могут свернуть NAFTA и заключить отдельные договора с Мехико и Оттавой. Пересмотр соглашения NAFTA был одним из предвыборных обещаний Трампа.