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В Белом доме назвали срок разрешения споров с Мексикой и Канадой по NAFTA
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В Белом доме назвали срок разрешения споров с Мексикой и Канадой по NAFTA
Политика, 08:40
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В Белом доме назвали срок разрешения споров с Мексикой и Канадой по NAFTA
Переговоры по пересмотру соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (NAFTA) продвигаются успешно, новое соглашение может быть подписано уже через несколько недель, заявил вице-президент Майк Пенс.
Майк Пенс (Фото: Karel Navarro / AP)

США, Мексика и Канада уже в скором времени договорятся и заключат обновленное Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Об этом, как передает Reuters, заявил вице-президент США Майк Пенс после окончания саммита латиноамериканских государства в Лиме.

По словам Пенса, участники переговоров близки к заключению сделки и все разногласия между партнерами будут урегулированы в течение нескольких недель.

При этом он уточнил, что на его встрече с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето вопрос о финансировании строительства стены на границе с США не поднимался.

​Пересмотр NAFTA был одним из главных пунктов предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он неоднократно заявлял, что США заключили множество невыгодных для себя международных договоров, в том числе NAFTA. После победы на президентских выборах Трамп не стал сразу выходить из соглашения, он заявил, что если его доработают, США смогут сохранить договор.

В августе 2017 года перед очередным раундом переговоров по NAFTA Трамп скептически высказался о будущем соглашения. «Я не думаю, что мы сможем прийти к сделке. Я думаю, что мы, вероятно, в конечном итоге упраздним NAFTA», — заявил он тогда. Однако переговоры продолжились.

В начале апреля Трамп пригрозил Мексике разорвать с ней соглашение, если она не остановит нелегальную миграцию и наркотрафик через свою территорию. Трамп тогда посетовал, что власти Мексики делают «очень мало, практически ничего», чтобы остановить волны мигрантов, прибывающих в страну с юга, чтобы затем направиться в США. «Они смеются над нашими миграционными законами. Они должны остановить огромные волны людей и наркотиков или я остановлю их дойную корову — NAFTA. Нужна стена!» — написал тогда президент.

NAFTA было подписано США, Канадой и Мексикой в 1992 году, соглашение вступило в силу в 1994 году. Идеей соглашения является устранение таможенных и паспортных барьеров, ограничений для инвестиций между тремя странами. Соглашение критиковалось в США из-за переноса американских производств в Мексику — страну с более дешевой рабочей силой, а также из-за стимулирования нелегальной миграции на территорию США из стран Центральной и Южной Америки.

Еще одним важным обещанием Трампа было строительство стены на границе с Мексикой. При этом президент неоднократно заявлял, что Мексика должна участвовать в финансировании возведения барьера на границе. Власти Мексика неоднократно заявляли, что не собираются платить за стену.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Майк Пенс , NAFTA , переговоры
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