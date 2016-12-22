США прекратили выделять ООН средства для оказания помощи Палестине

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН, которое поддерживает палестинских беженцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт.

По ее словам, модель работы агентства, из-за которой возникло «бесконечное и стремительно увеличивающееся» число получателей помощи, «просто неустойчива и находится в кризисе уже многие годы». Как отмечает Reuters, агентство поддерживает около 5 млн палестинских беженцев.

В январе президент США Дональд Трамп усомнился в необходимости оказывать финансовую помощь Палестине. По словам американского лидера, палестинцы не заинтересованы в мирных переговорах с израильтянами. Позднее источники Bloomberg сообщали, что США отложили выплату $125 млн Ближневосточному агентству ООН.

В конце августа источник Reuters сообщил о поручении Трампа перенаправить выделенные $200 млн для палестинцев на другие цели. Финансирование должно было пойти на экономические и гуманитарные проекты в Палестинской автономии, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, средства были заложены в американском бюджете на 2017 фискальный год.