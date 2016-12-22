США перенаправят выделяемые палестинцам $200 млн на другие проекты

США перестанут финансировать экономические и гуманитарные проекты на территории частично признанного государства Палестина

Фото: Ashraf Amra / Zuma / Global Look Press

​Президент США Дональд Трамп поручил Госдепу «перенаправить» на другие цели более $200 млн, которые выделялись на экономические и гуманитарные проекты на западном берегу Иордана и в Секторе газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Госдепа США.

«Мы пересмотрели подход к помощи США Палестинской автономии, Западному берегу Иордана и Сектору газу, чтобы быть уверенными в том, что эти средства будут потрачены в соответствии с национальными интересами США и будут приносить выгоду американским налогоплательщикам», — сказал собеседник агентства.

$200 млн были выделены на поддержку палестинских проектов в бюджете на 2017 фискальный год. «Эти средства будут направлены на другие высокоприоритетные проекты», - пояснил чиновник.

Собеседник добавил, что решение принималось, учитывая те «трудности, с которыми столкнулось международное сообщество, предоставляя помощь Сектору газа». Он отметил, что присутствие Хамас в регионе «угрожает жизням жителей Сектора Газы и ухудшает и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию».

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ предупредило, что решение США может обострить ситуацию в регионе.