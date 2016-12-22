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В Росреестре назвали причину сбоя работы своих информационных систем
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В Росреестре назвали причину сбоя работы своих информационных систем
Политика, 31 авг, 23:35
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В Росреестре назвали причину сбоя работы своих информационных систем

К нарушению работы информационных систем Росреестра привела авария в арендуемом центре обработки данных (ЦОД) «Ростелекома». Об этом сообщили РБК в пресс-службе Росреестра.

Для устранения аварии «Ростелеком» предоставил дополнительные резервные вычислительные мощности и ресурсы памяти, а также организовал взаимодействие с Росреестром по обеспечению работоспособности систем.

«Были мобилизованы все технические и организационные ресурсы для устранения последствий аварии. Обеспечение функционирования информационных систем Росреестра осуществляется с использованием дополнительных вычислительных и сетевых мощностей ЦОД Ростелеком по временной схеме», — указали в пресс-службе.

С момента аварии Росреестр не прекращал прием заявлений на оказание услуг, подчеркнули в пресс-службе. В тех регионах, где документы перестали принимать в отдельных офисах МФЦ, Росреестр возобновил их прием. С 27 августа заявления фиксируются и обрабатываются в информационной системе, добавили в пресс-службе.

«Росреестр совместно с «Ростелекомом» в круглосуточном режиме работают над ликвидацией последствий аварии, вопросы штрафных санкций в настоящее время не обсуждаются», — заявили в пресс-службе.

Авария привела к нарушению работы информационных систем Росреестра в 49 регионах. Из-за сбоя Росреестр не смог обработать более 180 тыс. заявлений. В письме главы Минэкономразвития Максима Орешкина к вице-премьеру Максиму Акимову (копия письма есть у РБК) сообщалось, что Росреестр намерен оштрафовать «Ростелеком» за ненадлежащее выполнение обязанностей по госконтракту. Стоимость контракта, по которому «Ростелеком» обязался предоставить Росреестру отказоустойчивые серверы, хранилища данных и операционные системы, составляет почти 600 млн руб.

Теги: Росреестр , авария , «Ростелеком»
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