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В ДНР рассказали об убившем Захарченко взрывном устройстве
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В ДНР рассказали об убившем Захарченко взрывном устройстве
Украинский кризис, 21:53
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В ДНР рассказали об убившем Захарченко взрывном устройстве

Взрывное устройство, ставшее причиной гибели главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, находилось внутри кафе «Сепар». Об этом заявил ​замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, сообщает «РИА Новости».

«Взрывное устройство находилось в кафе. Следственные органы сейчас разбираются. Выясняется, как и где. И после этого будут сделаны​​ официальные заявления», — сказал он.

Ранее источник РБК в правительстве ДНР рассказал, что мощность взрывного устройства в настоящее время оценивается в 800 г в тротиловом эквиваленте.

Басурин также сообщил, что в ДНР в связи с преступлением объявлен план «Перехват». Особые меры также введены на линии разграничения с украинскими войсками и на границе с Россией, сообщает Донецкое агентство новостей.

Взрыв в кафе «Сепар» в центре Донецка произошел 31 августа около 17:30 мск. В этот момент внутри находились глава ДНР Александр Захарченко и министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев. Захарченко скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы, Тимофеев был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Сообщается еще о двоих пострадавших.

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Российский МИД допустил, что к убийству Захарченко может быть причастен Киев. В Службе безопасности Украины предположили, что причиной гибели главы ДНР могли стать криминальные разборки или действия российских спецслужб.

Чем запомнился Александр Захарченко. Фотогалерея Еще 3 фото
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Теги: Александр Захарченко , ДНР
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